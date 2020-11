Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri torna e cerca amore. Davide elimina due corteggiatrici, anticipazioni 12 novembre 2020

Nuovo appuntamento con la trasmissione di Maria De Filippi

12 novembre 2020 a

a

a

Nuova trasmissione di Uomini e Donne, oggi giovedì 12 novembre 2020 alle ore 14.45 su Canale 5. Secondo le anticipazioni (spoiler del sito Il vicolo delle news), la puntata del dating show di Maria De Filippi che va in onda oggi propone l'atteso ritorno, nel trono over, di Riccardo Guarnieri.

Senza Ida Platano, Riccardo cercherà un nuovo amore rimettendosi completamente in gioco. Si vedrà in apertura di trasmissione Tina Cipollari in collegamento dalla sua abitazione perché in quarantena (è stata a contatto con un positivo al Coronavirus). Quindi ecco la discussione sulla nemica Gemma Galgani che in settimana è uscita di nuovo con Biagio. Il cavaliere, però, a sua volta è uscito anche con Sabina. Biagio dirà che si prenderà altri giorni per decidere chi frequentare in esclusiva tra le due dame.

Uomini e Donne, puntata negativa per Gianluca: Gabriella lascia lo studio e Gianni Sperti lo critica

Nel trono classico ecco Davide e le sue corteggiatrici. In settimana è uscito in esterna con Silvia che poi eliminerà. Quindi è uscito con Valeria e questo ha indispettito Beatrice e Chiara. Il tronista eliminerà anche Rossana, secondo lo spoiler. Tra poco, sulla rete ammiraglia Mediaset, i dettagli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.