Matrimonio a prima vista Italia 2020, Andrea svela la prova d'amore: "Minaccia sessuale da Nicole"

Matrimonio a prima vista Italia 2020: Andrea e Nicole, la prova d'amore viene svelata a tavola nella reunion fra le tre coppie del docureality del canale Real Time. Nella settima puntata (è andata in onda martedì 10 novembre), al momento del dolce tagliato da Giorgia, il discorso cade sulle scarpe dello sposo pesarese di Nicole, la quale ha provato a vestirlo alla milanese.

Sitara (la moglie di Gianluca) dice: "Ti posso dire una cosa Nicole?! Per me non esiste prova d'amore più grande di un uomo che si mette il mocassino anche se non gli piace". Andrea ringrazia. Nicole interviene: "l'ho dovuto minacciare, Sitara". Andrea mostra il mocassino alla moda e poi rivela la minaccia sessuale di Nicole: "Se non mettevo il mocassino stasera non facevamo l'amore", dice con un'altra espressione testuale (più colorita), il ristoratore marchigiano.

