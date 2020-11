All Together Now 2020, Michelle Hunziker: intoppo sul palco, l'abito si strappa sulla schiena | Video

12 novembre 2020 a

a

a

L'abito si strappa e serve il cambio. Intoppo per Michelle Hunziker nella seconda puntata di All Together Now 2020 di mercoledì 11 novembre in onda su Canale 5.

Michelle si trova sul palco insieme a Rita Pavone e Anna Tatangelo, che quest’anno fanno parte della giuria insieme a J-Ax e Francesco Renga. Le tre si esibiscono di fronte al Muro con il brano Proud Mary. Finita la canzone che fa ballare tutti, interpretata con grinta magistrale, Michelle fa sapere che il suo vestito si è strappato sulla schiena.

“Ragazzi mi si è strappato il vestito dalla foga”, dice divertita dopo una interpretazione scatenata la conduttrice. Michelle viene aiutata da Tatangelo e Pavone e si dirige dietro le quinte, poi torna sul palco con un altro abito, lungo e nero.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.