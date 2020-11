All Together Now 2020, Dalila Calavera: tutti in piedi in studio. Chi è la ragazza di Nardò che incanta | Video

12 novembre 2020 a

a

a

Ha preso 100 ed ha incantato tutti: i giudici del Muro e gli esperti in studio. Nella puntata di Canale 5, mercoledì 11 novembre di All Together Now, il music show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker, Dalila Calavera ha emozionato per una intensa interpretazione di un brano di Arisa. Il Muro dei Giudici e i quattro giudici d'onore – Francesco Renga, Anna Tatangelo, Rita Pavone e J-Ax, alla fine si sono alzati tutti in piedi per lei.

Eccola Dalila con "Meraviglioso amore mio", cover di Arisa.

Dalila Calavera è nata a Nardò, in provincia di Lecce ed ha 23 anni. È fidanzata con una ragazza di Bologna. Ha studiato canto e ha fatto parte di un coro nella sua città. Sogna di sfondare nel mondo della musica. Una interpretazione che non è sfuggita ai social con un video che rimbalza sul web.

GUARDA QUI IL VIDEO

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.