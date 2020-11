Selvaggia Lucarelli, il primo bacio col fidanzato Lorenzo: "Come in un film di Pieraccioni". Retroscena della relazione a L'Assedio

12 novembre 2020 a

Selvaggia Lucarelli racconta a Nove, nel programma L’Assedio, l’amore col fidanzato Lorenzo. Tutti e due, la loro storia va avanti da cinque anni, sono in studio nel programma di Daria Bignardi in onda mercoledì 11 novembre 2020 e Selvaggia racconta in tv i dettagli sulla loro relazione.



“Quando ho conosciuto lui ho pensato: finalmente ho smesso di soffrire”, dice Selvaggia.

La convivenza è iniziata dopo una influenza di lei e Selvaggia Lucarelli confida: “Lui è sempre felice, è sempre ottimista e radioso. A volte vorrei ucciderlo. Comunque in privato è critico e polemico, così appaio invece io col mondo esterno”.

Lei racconta anche l'inizio della loro storia. "Il primo bacio è stato sotto l'Arco della Pace. Un clichè, come in un film di Pieraccioni.

