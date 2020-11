L'Assedio, Selvaggia Lucarelli col giovane fidanzato Lorenzo racconta la storia d'amore: conquistata con i Pooh | Video

11 novembre 2020 a

a

a

L'Assedio di Daria Brignardi su Nove di mercoledì 11 novembre 2020. Parla di amore alla presenza di Lorenzo, il suo fidanzato. "Questo è il posto giusto per raccontare una parte di me. Lorenzo è in parte penalizzato dalla quello che sono io, ma lui ha l'occasione di mostrarsi per quello che è."

Daria Bignardi storpia il nome (si chiama Lorenzo Biagiarelli), poi dice: "Tu devi avere un coraggio da leone, Selvaggia ti descrive come un essere radioso". Poi spiegano come il musicista l'ha conquistata, con un brani dei Pooh. La cena avviene in un ristorante milanese, "poi ci siamo baciati la prima sera", dice Selvaggia. Lorenzo va sciolto e lei racconta la difficoltà iniziale di affrontare una storia con un uomo più giovane di lei.

Guarda qui l'intervista a Selvaggia Lucarelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.