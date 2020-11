Diego Passoni, rivelazione a L'Assedio di Daria Bignardi: "In convento ho capito di essere omosessuale"

11 novembre 2020 a

Puntata come al solito ricca di ospiti e di interviste quella di mercoledì 11 novembre de L'Assedio, la trasmissione condotta da Daria Bignardi sul canale Nove. Tra gli ospiti Diego Passoni, il conduttore radiofonico partner de La Pina su Radio Deejay nel programma Pinocchio. Ma c'è molto altro nella vita e nella carriera di Passoni, che a L'Assedio ha illustrato il suo nuovo libro, una sorta di spiegazione della Bibbia.

Nel corso dell'intervista Diego ha spiegato il suo rapporto con Dio e la religione, raccontando la sua esperienza a 19 anni in convento. "Avevo all'epoca anche una fidanzata, ma mi sono accorto che quella non era la vita che volevo fare - ha sottolineato - sono andato in convento per due anni e lì ho capito di essere omosessuale. Mi sono innamorato, ovviamente non corrisposto".

Passoni ha rivelato tuttavia una profonda religiosità, che l'ha portato fino al matrimonio con il compagno. Insomma, una intervista davvero interessante.

