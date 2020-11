L'Eeredità, il campione Massimo vince 40 mila euro. Insinna brinda: "Distanti ma felici". Ghigliottina d'istinto su Rai1

Successo nel programma che anticipa il tg della 20 di Rai1

Il campione Massimo alla Ghigliottina, prova finale de L'Eredità su Rai1 in onda mercoledì 11 novembre 2020 su Rai1. Le parole da legare sono "imitazione", "fuga", "seguire", "ragione" "materno".

Cinque parole che, come consuetudine del gioco condotto da Flavio Insinna, nulla sembrano abbiano in comune. E invece sì. Massimo stavolta sembra concentrato, il campione azzarda - per 40 mila euro in gettoni d'oro - la parola "istinto" come quella che le lega. Ci arriva piano piano, poi il sorriso. "Distanti ma felici", urla il conduttore e scatta il brindisi in studio. Massimo ha vinto con la parola "istinto", soluzione alla prova decisiva.

