Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck insulta Stefania Orlando: "Sei la solita str***a, una rompica**o"

11 novembre 2020 a

Bufera nella casa del Grande Fratello Vip tra Patrizia De Blanck e Stefania Orlando. La contessa, che da qualche giorno ha compiuto 80 anni, ha travolto con parolacce e insulti la showgirl, colpevole di aver urlato in risposta ad alcuni fan fuori dalla casa. Ma andiamo con ordine: nel primo pomeriggio di mercoledì 11 novembre alcuni fan di Stefania Orlando si sono appostati nei pressi della casa del Grande Fratello Vip, urlando il suo nome. Ovviamente la concorrente ha subito risposto ringraziandoli. Ma la De Blanck ha gradito ben poco l'urlo dell'ex moglie di Andrea Roncato, temendo provvedimenti per l'intero gruppo.

E così è partita la serie di insulti: "Sei la solita str**za, proprio una rompica**o". Poi parlando tra sé: "Le ho detto di non rispondere gridando perché poi attaccano le musiche e rompono". A questo punto Stefania, rendendosi conto della reazione della contessa, le si è fatta incontro e le ha detto: "L’ho dovuto fare dai - ha spiegato -. Hanno urlato per tre volte, mi dispiaceva". Ma Patrizia De Blanck è rimasta sulle sue posizioni, rifiutandosi persino il bacio di scuse proposto dalla Orlando: "No, non ti do niente, sei una rompib****". Tra gli altri concorrenti l'episodio ha suscitato inevitabilmente anche qualche risata.

