X Factor, silenzio sulle condizioni di Cattelan. Super ospiti domani 12 novembre

11 novembre 2020 a

a

a

Conto alla rovescia per il terzo live di X Factor 2020, il talent show musicale di Sky, domani giovedì 12 novembre. Silenzio sulle condizioni di salute di Alessandro Cattelan: il conduttore, positivo al Covid, ha già saltata la scorsa puntata e con tutta probabilità toccherà ancora a Daniela Collu sostituirlo.

Fake, Marchisio ospite: stasera in tv 11 novembre su Nove. Conduce Valentina Petrini

Sarà una grande serata anche e soprattutto per la presenza di due ospiti. Sul palco infatti saliranno i Purple Disco Machine & Sophie and the Giants con la loro hit doppio platino Hypnotized. Poi toccherà a una vecchia conoscenza del programma: Fedez. L'ex giudice, uno dei più longevi, torna con il singolo Bella Storia, un viaggio nelle sonorità anni ’80, tra atmosfere elettropop e synth tipiche di quel decennio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.