Fake, Marchisio ospite: stasera in tv 11 novembre su Nove. Conduce Valentina Petrini

Oggi in tv, mercoledì 11 settembre in seconda serata, su Nove appuntamento con "#Fake - La fabbrica delle notizie" (ore 23,40). Conduce Valentina Petrini. Al centro della terza puntata il Covid e riflessi sullo sport, ma anche le proteste in piazza dopo l'ultimo dpcm. Inchiesta sui negazionisti.

Tra gli ospiti l'ex calciatore Claudio Marchisio, ex Juventus, il giornalista Peter Gomez (direttore ilFattoQuotidiano.it), il debunker Paolo Attivissimo e la dottoressa Adele Di Costanzo. Con un’inchiesta di Marco Carta, si scoprirà come l’estremismo di destra sia alla base delle azioni violente degli ultras, che hanno approfittato del diffuso malcontento per scendere in piazza scatenando delle vere e proprie guerriglie urbane.

