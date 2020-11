Pomeriggio5, bufera su don Andrea: "Aborto come la pedofilia". Ma niente scuse: "Se qualcuno si è offeso mi spiace" | Video

11 novembre 2020 a

Don Andrea Leonesi nella bufera a Pomeriggio5, la trasmissione di Barbara D'Urso in onda ogni pomeriggio appunto su Canale5. Nella puntata di mercoledì 11 novembre il parroco di Macerata è stato attaccato dalla sua conduttrice per le sue frasi decisamente discutibili sull'aborto: "E' grave come la pedofilia".

Dichiarazioni che hanno fatto scalpore anche nella città marchigiana (davanti la chiesa alcune donne hanno esposto degli striscioni di critica nei confronti di don Leonesi) e che sono state duramente criticate da Barbara D'Urso.

Di tutta risposta il prete si è rifiutato di ritrattare la frase incriminata, limitandosi davanti alle telecamere di Pomeriggio5 a un lapidario: "Se qualcuno si è offeso mi spiace". La polemica dunque sembra destinata a continuare.

