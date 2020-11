Stasera in tv, 11 novembre, su Cielo il film Tornado Valley. La trama e gli attori

11 novembre 2020 a

Stasera in tv, mercoledì 11 novembre, su Cielo va in onda il film "Tornado Valley" (ore 21,15). Pellicola drammatica del 2009, Regia di Andrew C. Erin, nel cast ci sono Meredith Monroe, Cameron Bancroft, Pascale Hutton, Rachel Pattee, Duncan Fraser, Ashley Michaels, Christine Chatelain, Shaun Benson, Garry Chalk e Mark Pawson.



La trama: Liz, esperta meteorologa, è tormentata dal ricordo di uno spaventoso tornado che 25 anni prima ha spazzato via la sua casa e la vita della madre. Trasferitasi da poco nel Minnesota, scopre insieme al suo ex-marito e collega Matt, che una minacciosa tromba d'aria è in via di formazione...

