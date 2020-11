Covid, Caterina Collovati positiva. Il video: "Il virus mi ha fatto visita. Niente sintomi per ora"

11 novembre 2020 a

Caterina Collovati positiva al Coronavirus. La moglie del campione del mondo di calcio Fulvio Collovati, giornalista e opinionista, ospite fisso dei salotti di Barbara D’Urso, lo ha annunciato su Instagram.

“Cari amici, non avrei mai pensato di dovervi comunicare che il virus è venuto a fare visita anche a me" ha spiegato in un video Caterina Collovati. "Ho sempre posto attenzione: la mascherina, la pulizia delle mani, poca socialità anzi quasi zero escluso un po’ di lavoro" ha aggiunto. La giornalista dice di non avere sintomi e avvisa che tramite social terrà aggiornati i suoi followers.

