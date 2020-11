Stasera in tv, 11 novembre, su Rai Movie il film La pazza gioia. La trama e il cast

11 novembre 2020 a

Stasera in tv, mercoledì 11 novembre, su Rai Movie va in onda il film "La pazza gioia" (ore 21,10). Pellicola italiana del 2016, regia di Paolo Virzì, nel cast ci sono Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Valentina Carnelutti, Tommaso Ragno, Bob Messini, Sergio Albelli e Anna Galiena.



La trama: Donatella e Beatrice sono ospiti di una comunità per donne affette da disturbi mentali in Toscana. Impegnate in alcuni lavori di riabilitazione, le due colgono al volo l'occasione di scappare via e cominciare un viaggio avventuroso che cambierà le loro vite. Vincitore, nel 2017, di cinque David di Donatello, tra cui miglior film e migliore attrice protagonista.

Paese: Italia

Regia: Paolo Virzi'

Cast: Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Valentina Carnelutti, Tommaso Ragno, Bob Messini, Sergio Albelli, Anna Galiena

