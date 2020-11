Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra si taglia il piede con un pezzo di vetro

11 novembre 2020 a

Incidente dentro la casa del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale5. Massimiliano Morra, mentre si cimentava nella prova settimanale si è ferito a un piede a causa di un pezzo di vetro sul pavimento.

"Non guardare, c'è l'osso di fuori" ha urlato Andrea Zelleta, il primo a soccorrerlo. Subito dopo è arrivato il dottore che ha proceduto alla medicazione del caso. Non sono serviti punti. "Devo solo riposare" ha spiegato l'attore campano ai coinquilini della casa. Un altro episodio sfortunato per i partecipanti vip. Nei giorni scorsi il medico era dovuto entrare nella casa per il malore avuto da Petrelli, allergico al limone.

