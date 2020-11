All Together Now, stasera in tv 11 novembre su Canale5. In giuria Anna Tatangelo, bionda piace a tutti

11 novembre 2020 a

Stasera in tv, mercoledì 11 novembre, su Canale5 va in onda "All together now" il talenti show condotto da Michelle Hunziker. Quest'anno la grande novità dello show è la giuria, composta da J-Ax, Francesco Renga, Rita Pavone e Anna Tatangelo che - in versione bionda - spicca su tutti. Dodici concorrenti si sfideranno nel corso delle puntate - oggi la seconda delle sei previste - per aggiudicarsi il premio finale di 50mila euro.

"Puntata ricca di sorprese" scrive sui social la conduttrice. "Siamo pronti" replica Anna Tatangelo su Instagram. Proprio la cantante consiglia ai partecipanti "Di non strafare, siate voi stessi".

