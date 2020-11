Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi amiche per finta? "Tre anni fa lite furibonda nella villa di Briatore"

11 novembre 2020 a

Clamoroso retroscena raccontato dal settimanale Chi. Il tema è il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, quest'ultima entrata da pochi giorni nella casa del Grande Fratello Vip. All'interno del reality in queste ore le due sembrano davvero amiche per la pelle, ma in realtà tra le due showgirl ci sarebbero dei rapporti tesi per una vicenda passata. A raccontarla è appunto il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, peraltro conduttore del programma. "Quando Elisabetta tre anni fa aveva ospitato Giulia in Sardegna a casa di Flavio Briatore - si legge - aveva chiuso il suo rapporto con Giulia nel peggiore dei modi dopo una serie di litigi. Tutto dimenticato?"

La Salemi sarebbe stata ospite di Briatore in Sardegna e in pochi conoscono il motivo, visto che all'epoca dei fatti Giulia era soltanto una influencer ancora non famosa. Chissà quali saranno i motivi o il motivo della serie di litigi avuti con la stessa Elisabetta Gregoraci e soprattutto perché ora nella casa le due sembrano andare d'amore e d'accordo. Vedremo se il tema sarà approfondito nella prossima puntata del programma in onda venerdì 13 novembre.

