Uomini e Donne, Gianluca lasciato da Gabriella. E Gianni Sperti lo critica: "Sei finto"

Colpo di scena a Uomini e Donne. Nella puntata di mercoledì 11 novembre della storica trasmissione del pomeriggio di Canale5, la corteggiatrice dice di voler andare via. "Credo di non piacerti abbastanza, non ho più reazioni. Mi sono freddata" dice Gabriella a Gianluca De Matteis. Lui sembra spiazzato, si toglie la giacca e chiede spiegazioni. Dice che comunque andrà a prenderla se esce fuori dallo studio.

Ma l'atteggiamento di Gianluca non piace a Gianni Sperti: "Sei finto, costruito" urla l'opinionista che ha già più volte criticato il tronista e il suo modo di raccontarsi nel corse di queste settimane. Gabriella alla fine lascia lo studio. E Gianluca la insegue.

