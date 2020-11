Uomini e Donne, Nicola Vivarelli: "Abbiamo fatto l'amore fino alle tre di notte con Veronica", caos in studio | Video

11 novembre 2020 a

"Abbiamo fatto l'amore". Nicola Vivarelli, detto Sirius, lo dice apertamente a Uomini e Donne nella puntata di mercoledì 11 novembre 2020. Il riferimento è a Veronica che è davanti a lui e che nega quanto successo e scoppia il caos in studio.

La storia è questa: di fronte all’imminente partenza di Nicola per tre mesi a causa del lavoro in nave), Veronica non accetta di uscire per continuare a sentirlo lontano da Uomini e Donne. “Su quali premesse dovrei lasciare il programma? A lui interessa anche Angelica e se dovessi uscire da questo programma lo farei per costruire qualcosa”, dice Veronica.

Armando a un certo punto chiede: “Nicola c’è stato solo un bacio?”, chiede Armando. “Abbiamo fatto l’amore”, risponde Nicola. “Non è vero. Abbiamo creato un’intimità, ma non abbiamo fatto l’amore”, si difende Veronica contro la quale si scaglia Tina Cipollari. “Sei una finta e bugiarda, vergognati. Sei stata lì ad attaccare Armando e poi salta fuori tutto”, . Contro Veronica anche Aldo. Sirius racconta che sono stati insieme fino alla tre di notte.

