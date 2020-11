Uomini e Donne, nuove corteggiatrici per Davide Donadei. Ballo con Valeria

11 novembre 2020 a

a

a

A Uomini e Donne - oggi mercoledì 11 novembre su Canale5 - due nuove corteggiatrici per il tronista Davide Donadei. Sono Valeria, laureata in logopedia, e Silvia. Davide, entusiasta della situazione, sceglie di ballare con Valeria. L'atteggiamento del tronista infastidisce Beatrice e Chiara che, insieme a Rossana, sono le corteggiatrici da più tempo nella trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Nicola Vivarelli e la presunta notte di amore con Veronica. Tutto sulla sexy personal trainer | Video

In particolare Rossana ha fatto breccia in Davide per l'aspetto fisico. Un apprezzamento palesato a suo tempo anche verbalmente facendosi sfuggire la frase "tanta roba" riferita alla fisicità della corteggiatrice. Rossana però lo ha avvertito: "Dovrà apprezzare la persona senza fermarsi soltanto al mio aspetto esteriore"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.