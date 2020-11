Uomini e Donne, Nicola Vivarelli e la presunta notte di amore con Veronica. Tutto sulla sexy personal trainer | Video

11 novembre 2020 a

Veronica De Nigris e Nicola Vivarelli stanno dando vita a un rapporto turbolento a Uomini e Donne. Nella puntata di mercoledì 11 novembre in onda come sempre su Canale5 e condotta da Maria De Filippi, l'uomo ha rivelato di aver avuto una notte d'amore con la personal trainer di Benevento. Ma lei ha negato. Andiamo a conoscere meglio la dama quarantenne campana.

Si è laureata in Scienze motorie e della sua passione per lo sport ne è riuscita a fare un lavoro. La De Nigris infatti è anche una insegnante di pilates in una delle più rinomate palestre di Benevento. Veronica è entrata nel programma e sin dall’inizio non ha deluso le attese dei fan della trasmissione di Maria de Filippi visto l’inizio scoppiettante delle sue relazioni intraprese. Infatti appena arrivata ha iniziato una frequentazione con Armando Incarnato ma la cosa non è andata a buon fine. E’ stata poi la volta della duplice conoscenza con i cavalieri over Nicola Vivarelli e Moreno Napoli. Dopo un primo momento però Moreno si è tirato indietro.

Ora non ci resta che aspettare per vedere come si evolveranno le cose tra Veronica e Nicola, che in passato è stato uno dei corteggiatori di Gemma Galgani. Di certo la rivelazione della notte d'amore fatta da Vivarelli poi negata dalla De Nigris ha creato una polemica furente tra i due. Il profilo Instagram di Veronica conta quasi 4.000 followers. Sin dal suo ingresso nella trasmissione di Maria De Filippi ha dimostrato di avere un carattere frizzante e una personalità che la porta a essere sempre positiva.

