Stasera in tv 11 novembre 2020: su Rai Premium la nuova serie poliziesca "Maiorca Crime". Anticipazioni

11 novembre 2020

Va in onda su Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre), da stasera mercoledì 11 novembre alle 21.20, la prima stagione della serie poliziesca inglese “Maiorca Crime”, creata da Dan Sefton e composta da dieci episodi.

Mettendo insieme crimini, inseguimenti e commedia, al centro della serie ci sono la poliziotta londinese Miranda Black (Elen Rhys) e l’ufficiale della polizia tedesca, Max Winter (Julian Looman).

Due personaggi agli antipodi, lei ligia al dovere e lui più anticonformista, messi a lavorare insieme da Ines Villegas (Maria Fernandez Ache), capo della Polizia di Palma di Maiorca.

La prima stagione introduce i personaggi di Miranda e Max, questo duo di poliziotti sui generis che si scontra in più occasioni nel corso delle diverse indagini.

Un'atipica coppia europea messa insieme per dare sostegno alle forze di polizia spagnole nell'isola di Maiorca, dove contrasti linguistici e i differenti approcci ai casi dovranno essere superati per risolvere i crimini.

Nel primo episodio, “Onore fra ladri”, la detective Miranda Blake è a Maiorca per riportare in Inghilterra un pericoloso criminale, Niall Taylor. Le cose vanno storte e Taylor viene ucciso sotto i suoi occhi in un agguato all’aeroporto. Secondo il suo capo, il lavoro di Miranda a Maiorca è finito e la richiama. La detective, che vuole continuare a indagare, chiede un congedo e si presenta alla polizia spagnola fingendosi incaricata del caso.

