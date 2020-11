Covid, Iva Zanicchi a Storie Italiane: "Mi è passato sopra un camion. All'inizio facevo pure la spiritosa. E' mostruoso" | Video

11 novembre 2020 a

A Storie Italiane Eleonora Daniele ha rivolto un pensiero per Iva Zanicchi, ricoverata all'ospedale di Vimercate per il Coronavirus. La conduttrice del programma mattutino di Rai1 - nella puntata di oggi mercoledì 11 novembre - ha infatti mandato in onda un video in cui la cantante ha raccontato la sua esperienza fino appunto al ricovero in ospedale.

Dai primi sintomi in casa, fino alle difficoltà respiratorie. "Mi è passato un camion a rimorchio sopra. Mostruoso. All'inizio ho fatto la spiritosa e invece ora sto male", ha sottolineato Iva Zanicchi nel video mandato in onda. Agli auguri di pronta guarigione di Eleonora Daniele ovviamente si è unito pure il pubblico del programma di Rai1, che spesso ha visto la cantante ospite in studio.

