Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, prove di convivenza. La madre dell'attore a Chi: "Non sembra una ex ministro"

L'amore tra l'attore Giulio Berruti e l'ex ministro Maria Elena Boschi va davvero a gonfie vele e a breve potrebbe iniziare la convivenza, con la benedizione della famiglia di lui. In una intervista a Chi infatti Francesca Romana Reggiani, madre dell'attore, parla proprio della compagna del figlio. E lo fa con parole al miele: "E’ stato un piacere avere Maria Elena ospite da noi quest’estate. E’ straordinariamente semplice e si comporta con noi come se fosse esclusivamente la ragazza di Giulio, non certo una ex ministro", ha sottolineato la Reggiani.

Giulio Berruti, l'amore con Maria Elena Boschi a Verissimo: "La prima volta a casa mia è caduta dalla sedia e mi ha sporcato col vino"

Berruti ha parlato del rapporto con Maria Elena Boschi anche a Verissimo con Silvia Toffanin su Canale5 e le frasi rilasciate dall'attore hanno fatto ulteriormente breccia nel cuore della parlamentare di Italia Viva, che si sarebbe confidata con un'amica, sempre secondo il settimanale Chi: "Giulio mi ha emozionata con la sua naturalezza e mi ha fatto sorridere nel ripensare a quei primi momenti insieme”, avrebbe detto. Ora sembra a un passo la convivenza, la passione tra i due è davvero irrefrenabile.

