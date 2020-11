Beautiful, le anticipazioni della puntata dell'11 novembre: Steffy urla contro Flo

11 novembre 2020 a

Oggi mercoledì 11 novembre su Canale5, dalle ore 13,40, consueto appuntamento con la storica soap opera Beautiful. Le anticipazioni della puntata odierno raccontano che Steffy va a fare visita a Flo in carcere (da cui potrebbe anche uscire a breve). La Forrester non accetta le scuse della Fulton: per colpa sua ha perso Phoebe e gli urla di marcire in prigione.

Anticipazioni Beautiful settimana dal 9 al 14 novembre: tensioni tra Steffy e Thomas

Brooke discute con le sorelle e rivela loro che, nonostante questo metterebbe in crisi il suo matrimonio, vorrebbe vedere Thomas in prigione. Questa situazione sta logorando il suo rapporto con Ridge, ma Thomas ha compiuto degli atti terribili contro la sua famiglia, e per questo è giusto che paghi.

