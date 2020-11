Uomini e Donne, Nicola Vivarelli: notte di amore con Veronica ma lei nega. Anticipazioni 11 novembre 2020

Colpi di scena nel dating show di Maria De Filippi di oggi

Oggi, mercoledì 11 novembre 2020, alle 14.45 su Canale 5, va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Le anticipazioni su ciò che accadrà nel dating show di Maria De Filippi, sono state date dal sito Vicolo delle News, e così oggi dovrebbe essere al centro dell'attenzione Nicola Vivarelli. Colpo di scena quando c'è Sirius.

Il 26enne cavaliere del trono over di Uomini e Donne, nella scorsa puntata, dopo aver annunciato la partenza per lavoro, ha deciso di chiudere la conoscenza con Veronica. Questo perché non si è presentata a una cena organizzata per lei.

Nicola racconterà di aver raggiunto Veronica a casa sua. Tra i due, il confronto senza telecamere si sarebbe concluso con un bacio e poi la notte d’amore raccontata da Vivarelli. Veronica nega ma non si arrabbia. Atteggiamento che scatena qualche discussione.

La puntata vedrà in apertura Davide Donadei al centro dello studio. Il tronista pugliese sta conoscendo Beatrice, Chiara e Rossana. Davide, però, non ha ancora intenzione di scegliere e oggi si ritroverà nuovamente di fronte le tre ragazze.





