Il Collegio 5, la professoressa Petolicchio canta al karaoke: un successo per i ragazzi

11 novembre 2020 a

Nella terza puntata del docu-reality "Il Collegio 5" - in onda martedì 1o novembre in prima serata su Rai2 - spazio a un momento di convivialità: la professoressa Maria Rosa Petolicchio si cimenta nel karaoke. La donna, anche preside vicario per alcuni giorni, dice di amare molto l'esibizione canore e si esibisce davanti ai collegiali cantando la canzone "Nel blu dipinto di blu" di Domenico Modugno.

Una esibizione che piace ai ragazzi che, dopo essere sempre stati in contrasto con la professoressa, in questa situazione l'apprezzano. "Oltre quella donna isterica c'è una cantante. Prossimo anno direttamente a Sanremo" dice con il sorriso Alessandro Andreini. "Alla fine è intonata, chi se lo aspettava" dice invece Luna Scognamiglio.

