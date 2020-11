Coronavirus, Gerry Scotti in terapia intensiva: ora il conduttore sta meglio. Il ricovero a Milano

11 novembre 2020 a

Gerry Scotti ricoverato in ospedale per il Coronavirus. Il conduttore Mediaset, secondo le indiscrezioni del sito Tpi, è finito anche in terapia intensiva. Ora, per fortuna, sta meglio.

Secondo la fonte, Gerry Scotti è ricoverato in un ospedale milanese da circa dieci giorni e avrebbe avuto "difficoltà respiratorie".

L'unica comunicazione che ha riguardato la sua positività è stata data da Scotti sul profilo Instagram ufficiale, il 26 ottobre: ”Volevo essere io a dirvelo, ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti dell’affetto e dell’interessamento”. In isolamento domiciliare in un primo momento, "Zio Gerry" è stato poi ricoverato in ospedale per supporto medico dopo alcuni sintomi più invasivi,

