Matrimonio a prima vista 2020, Sitara torna da Gianluca: decisioni finali il 17 novembre: coppia dirà "sì", anticipazioni

La prossima settimana ultimo atto dell'esperimento sociale

11 novembre 2020 a

Matrimonio a prima vista Italia 2020 all'ultimo atto su Real Time. Martedì 17 novembre ultima puntata del docureality che ha visto il matrimonio fra sei sconosciuti.

Arriveranno le decisioni finali delle tre coppie che dopo il matrimonio hanno affrontato viaggio di nozze, convivenza e si sono confrontate in una reunion in un resort lombardo. Siamo alle decisioni finali. Le anticipazioni dicono che una delle tre coppie resterà sposata. Ci sarà un "sì". La coppia formata da Luca e Giorgia appare la più solida, ma la scenata di gelosia di lei a tavola perché Luca seguiva troppo Sitara mentre parlava, hanno incrinato qualcosa nel rapporto.

Gianluca e Sitara dopo l'incontro delle coppie nel resort dell'Oltrepò Pavese sono andati una a Firenze e l'altra a Roma e se lo sono detti in faccia all'ennesimo litigio.. Nella prossima puntata però Sitara andrà da Gianluca e gli farà una sorpresa. Lui gradirà moltissimo e le farà anche un bellissimo regalo.

Andrea e Nicole all'ennesimo tira e molla in docureality pieno di litigi. Nicole chiederà al marito se rifacendo Matrimonio a prima vista sceglierebbe sempre lei come moglie. Andrea cambierà espressione in viso. Vedremo chi sarà la coppia del sì.

