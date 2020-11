Stamattina in tv 11 novembre, su Rai 3 Elisir: polmonite, frattura del femore e fitoterapia nella trasmissione di medicina

11 novembre 2020 a

a

a

Stamattina in tv, 11 novembre, alle ore 11 su Rai 3 si torna a parlare di medicina nel programma Elisir, condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi. Al centro della puntata di oggi in particolare la polmonite, infiammazione del tessuto di uno o di entrambi i polmoni. E' una delle principali conseguenze del Covid 19. Ma non è causata soltanto da virus o infezione batterica, anche da funghi o persino dall'aspirazione di un corpo estraneo. A spiegare la polmonite nei dettagli sarà il professor Nicola Petrosillo, direttore del Dipartimento clinico e di ricerca in malattie infettive dell’Istituto nazionale Spallanzani di Roma. Nel programma di oggi si parlerà anche di un altro tema, la frattura del femore, purtroppo complicanza frequente nelle cadute degli anziani. Sarà il professor Vincenzo Sessa, direttore dell'Ortopedia dell'Ospedale Fatebenefratelli Roma ad affrontare il tema. Nella parte finale del programma Fabio Fiorenzuoli, responsabile del centro di Fitoterapia, all’Università Carreggi di Firenze, spiegherà il giardinaggio che fa bene a corpo e spirito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.