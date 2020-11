Il Collegio, Petolicchio ribattezza Bettin e Crivellini come Lucignolo e Pinocchio

10 novembre 2020 a

Nella terza puntata de "Il Collegio" - la serie in onda su Rai2 - continuano i comportamenti senza regole della classe. Approfittando dell'assenza del preside, gli alunni ne combinano di tutti i tipi. Così la sostituta, la professoressa Maria Rosa Petolicchio, è ancora più esigente dal punto di vista comportamentale ma Simone Bettin e Marco Crivellini continuano a disturbare le lezioni e ad essere irriverenti con i prof. Così vengono chiamati da Petolicchio, vice preside in carica, che li ribattezza come Lucignolo e Pinocchio. Soprannomi accompagnati da una minaccia: "Scoprirò chi dei due è Lucignolo e travia l'altro. Lo manderò via dall'istituto".

