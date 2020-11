Matrimonio a prima vista 2020, gli sposi si confidano le imprese amorose della prima notte di nozze (le donne pure) | Video

La reunion nella settima puntata del 10 novembre

Matrimonio a prima vista Italia 2020 è un docureality e nell'esperimento sociale arrivano le spiegazioni degli esperti (per il pubblico a casa ndr), come successo nel racconto della prima notte di nozze che gli sposi si confidano e altrettanto fanno le spose tra loro, nel corso della settima puntata in onda su Real Time martedì 10 novembre 2020.

Le tre coppie si ritrovano dopo il matrimonio e il viaggio di nozze in un resort dell'Oltrepò Pavese e Andrea chiede a Gianluca e Luca come è andata a letto con la loro donna.

Matrimonio a prima vista Italia 2020, Gianluca e Sitara litigano alla reunion: "Mi ammorbi", lei: "Hai rotto"

C'è una certa differenza fra le imprese amorose raccontate dagli uomini e la riservatezza e l'intimità mostrata dalle donne davanti alle telecamere. Il video è eloquente.

