Matrimonio a prima vista Italia 2020, Gianluca e Sitara litigano alla reunion: "Mi ammorbi", lei: "Hai rotto"

La settima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2020 su Real Time, si chiude con la lite fra Sitara e Gianluca. "Basta co sta piattezza d’animo, mi sono rotta", dice lei. La discussione della trasmissione in onda martedì 10 novembre 2020 è piena di "bip" che oscurano le parole grosse che volano fra marito e moglie, in piscina, nella reunion delle tre coppie in un resort dell'Oltrepò Pavese. Gianluca replica: "Sei tu che mi ammorbi." Lei dice che ha di fronte una "persona piatta, senza emozioni." Lui: "Non riesci mai a dare un giudizio positivo su di me, è così dall’inizio. Io mi confronto se una persona vuole confrontarsi, non ho interesse a parlare con una persona che non vuole confrontarsi.”

Lei: “Ti fiondo in piscina, hai rotto il ca**o". Sequenza di bip, lui torna a Roma e lui a Firenze e se lo dicono in faccia.

