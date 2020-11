Il Collegio, Aurora Morabito cacciata: "Ho solo detto vaf******o"

10 novembre 2020 a

Subito un colpo di scena all'inizio della terza puntata de Il Collegio, la serie in onda su Rai2. La classe ribolle con una serie di cattivi comportamenti. Così a pagare per tutte è Aurora Morabito, complice un vaf******o apostrofato al sorvegliante. "Aizza gli altri, pronuncia termini irripetibili, devasta le aule" spiega il preside motivando così la decisione di far lasciare il collegio a Morabito. In caso di altre ribellioni o comportamenti non in linea con le regole, a lasciare la struttura sarebbero altri tre alunni: Marco Crivellini (perché "è un disturbatore"), Simone Bettin ("ritardatario") e Giulia Maria Scarano ("senza rispetto per le autorità"). I mugugni si sprecano, ma Morabito lascia il collegio non senza aver pronunciato l'ennesimo vaf******o. Stavolta al preside.

