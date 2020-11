Stasera in tv 10 novembre, Otto e Mezzo: ospiti e anticipazioni del programma condotto da Lilli Gruber su La7

10 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 10 novembre, come tutte le sere su La7 alle ore 20.30, il salotto di Lilli Gruber. Chi sono gli ospiti del programma? La puntata si annuncia particolarmente interessante per la presenza del professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore della sanità. Ci saranno inoltre il direttore de Il Fatto quotidiano, Marco Travaglio, e la conduttrice e scrittrice Serena Dandini. Come accade da settimane riflettori ovviamente puntati sulla situazione Covid 19. Da come sta andando la pandemia nel nostro Paese alla possibilità che vengano presto dichiarate nuove zone rosse. Ma è probabile che si parlerà anche del vaccino dopo l'annuncio che domani l'Europa ne acquisterà 300 milioni di dosi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.