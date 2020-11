Grande Fratello Vip 5, Stefano Bettarini contro la produzione per la squalifica: "Preso in giro, pedina dello share"

L'ex gieffino all'attacco dopo la cacciata dal programma per la bestemmia

Stefano Bettarini attacca dopo la cacciata dal Grande Fratello Vip 5, squalificato per una bestemmia nella trasmissione di Canale 5 di lunedì 9 novembre 2020 dopo appena tre giorni di presenza nella Casa.

L'ex calciatore ha fatto un duro post sul suo account Instagram. Un attacco diretto alla produzione del programma per quella che considera una punizione sproporzionata nei suoi confronti. Bettarini insiste poi sul fatto di "non aver bestemmiato, di non averlo mai fatto". Aggiunge che "non lo farei mai". Grida di essere stato "preso in giro", di sentirsi una "pedina dello share". Ecco nel dettaglio il post dell'ex gieffino.

"Cacciato per un’espressione colorita, per un’uscita di quelle un po’ eccessive e chiassose, come spesso siamo noi toscani.

Espulso per una “parolaccia”.

Non ho bestemmiato, non l’ho mai fatto e non lo farei mai.

“Madoska” l’ho sentito dire spesso, per rabbia, per gioco, come intercalare. Lo uso e l’ho usato per quello che é, una storpiatura di un’altra parola che altrimenti sarebbe blasfemo pronunciare; una parola modificata nel gergo volgare proprio per evitare la censura sociale, per non risultare offensiva e imperdonabile. Più di tutto mancava proprio quello, l’intenzione di essere irriverente e irrispettoso verso la mia religione. Trovo perció sproporzionata la “sanzione” e, dopo 21 giorni di quarantena e 5 tamponi, mi sento preso in giro; la pedina di un gioco al rialzo...

Dello share".

