Stasera in tv 10 novembre, su Rai Storia Pamela Villoresi è Lalla Romano ne Il segno delle donne. Anticipazioni

Stasera in tv, martedì 10 novembre, su Rai Storia ne Il segno delle donne, Lalla Romano sarà interpretata da Pamela Villoresi che rappresenterà l'ultima grande donna ad essere intervistata da Rachele Ferrario. La coproduzione originale Rai Storia – Anele, realizzata da Anele e presentata da Rai Cultura - è in programma alle ore 21.10. Ma chi era Lalla Romano? Pittrice, traduttrice, poetessa, insegnante e grande scrittrice. Premio Strega nel 1969 con il romanzo Le parole tra noi leggere, vince con quella che viene considerata "lingua, pura e selettiva" in cui non c'è mai un "errore di gusto", come diceva Pasolini. Non è un romanzo qualunque: è la prima scrittrice italiana a parlare delle contraddizioni della maternità, del dramma che può nascondersi nel rapporto con un figlio.

