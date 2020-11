Stasera in tv 10 novembre, su Rai Premium in seconda serata il film La mia pazza pazza famiglia. La trama

10 novembre 2020 a

Stasera in tv, 10 novembre, su Rai Premium in seconda serata è in programma il film dal titolo La mia pazza pazza famiglia. Inizio alle ore 23.05 per questa commedia romantica, realizzata nel 2017, produzione tedesca. Il regista è Helmut Metzger, mentre nel cast troviamo Wanda Perdelwitz, Michaela May, Therese Hamer, Andreas Schmidt Schaller. L'avvocato Olsen propone alla collega Stella di sposarlo, ma quando in casa arriva Barbara, la madre della donna, scaricata dal marito, iniziano i problemi. Barbara si intromette in ogni aspetto della vita della figlia che tra l'altro è alle prese con un lavoro molto delicato. E come se non bastasse piomba in casa anche Maddie, la sorella di Stella.

