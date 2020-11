Stasera in tv 10 novembre, su Rai Premium il film Immenhof l'avventura di un'estate. La trama

10 novembre 2020 a

Stasera in tv, 10 novembre, su Rai Premium alle ore 21.20, è in programma il film dal titolo Immenhof l'avventura di un'estate. E' una pellicola del 2019, produzione tedesca. Alla regia Sharon von Wietersheim. Del cast invece fanno parte Leia Holtwick, Moritz Backerling, Heiner Lauterbach, Laura Berlin, Valerie Huber, Wotan Wilke Mohring. La trama: Lou e le sue due sorelle mandano avanti il loro maneggio, non senza difficoltà. Mentre sta portando al pascolo i cavalli, Lou ne trova in in pericolo. Riesce a tirarlo fuori dalla palude e a salvarlo, ma si scopre che appartiene a Mallinckroth, ex socio di suo padre e proprietario di una famosa scuderia. E nascono i problemi.

