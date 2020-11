Stasera in tv, 10 novembre, su Cielo il film "Un amore per caso". La trama

10 novembre 2020 a

Stasera in tv, martedì 10 novembre, sul canale Cielo va in onda il film "Un amore per caso" (ore 21,15). Commedia del 2015, regia di Ben Palmer, nel cast ci sono Simon Pegg, Lake Bell, Rory Kinnear, Ken Stott e Harriet Walter.

La trama: Nancy, trentaquattrenne single, finisce in un appuntamento al buio con Sean, al posto di un'altra ragazza. I due trascorrono la serata insieme e scatta subito un'intesa. Quando Sean scopre l'equivoco, prima si arrabbia, poi decide di sfruttare la situazione per far ingelosire l'ex moglie e prosegue la conoscenza.

