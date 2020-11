Cartabianca, anticipazioni e ospiti di Bianca Berlinguer 10 novembre 2020 su Rai3: anche Boccia e De Magistris

10 novembre 2020 a

Va in onda, oggi martedì 10 novembre 2020, una nuova puntata di Cartabianca. Appuntamento questa sera, alle ore 21.20 su Rai3 con Bianca Berlinguer. Saranno ospiti della puntata, annunciati nel pomeriggio sui canali social della trasmissione, Francesco Boccia, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie - Partito Democratico, Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri - Movimento Cinque Stelle, Massimiliano Fedriga, presidente Friuli-Venezia Giulia - Lega, Luigi de Magistris, sindaco di Napoli - Democrazia autonomia, Massimo Galli, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano, Luca Richeldi, direttore Pneumologia Policlinico Gemelli di Roma e membro del Comitato tecnico-scientifico, Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano, Lucia Annunziata, conduttrice di Mezz’ora in più, Bruno Vespa, conduttore di Porta a porta, Natale Giunta, chef, Sandro Venzo, imprenditore e presidente Confartigianato Bassano del Grappa ed Enrico Lucci, giornalista

