Stasera in tv 10 novembre, su Rai Movie in seconda serata il film The Startup accendi il tuo futuro. La trama

10 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 10 novembre, su Rai Movie in seconda serata è in programma il film dal titolo The Startup accendi il tuo futuro, inizio alle ore 23.05. Pellicola italiana del 2017, genere biografico, regia di Alessandro D'Alatri, mentre gli interpreti principali sono Andrea Arcangeli, Paola Calliari, Matilde Gioli. Matteo Achilli, 19 anni, romano, dopo l'ennesima ingiustizia subita inventa una app che fa incontrare la domanda e l'offerta nel mondo del lavoro. Inizialmente nessuno crede al progetto e sono molti quelli che cercano di approfittare di lui. Poi arriva la svolta e Matteo si ritrova al centro degli interessi del mondo che conta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.