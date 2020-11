Stasera in tv 10 novembre, su Rai Movie il film The Social Network: la storia della nascita di Facebook. La trama

10 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 10 novembre, su Rai Movie alle ore 21.10 è in programma il film dal titolo The Social Network. Genere drammatico, realizzato nel 2010, produzione americana. La regia è di David Fincher, mentre del cast fanno parte Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Rashida Jones, Joseph Mazzello, Brenda Song, Justin Timberlake. La trama. Il film racconta la storia della nascita di Facebook. Il social fu creato nel 2004 da Mark Zuckerberg. Era uno studente dell'Università di Harvard e poi è diventato un fenomeno della rete. Amore, riscatto sociale, soci, amici e questioni legali. Il film racconta tutto questo.

