Uomini e Donne, ecco l'audio di Michele: critiche a tutte le dame. Caos in studio, Tina attacca Roberta: "Non ti riconosco" | Video

Maria De Filippi fa ascoltare la registrazione

10 novembre 2020 a

a

a

Scoppia la polemica in studio a Uomini e Donne nella puntata di martedì 10 novembre. Michele Dentice ha inviato un vocale a Serena in cui criticava tutte le dame che stava frequentando, in primis Carlotta e Roberta Di Padua. Critiche che avevano ferito Roberta (sostanzialmente dice che è la migliore delle tre) che, nella puntata in onda oggi del programma di Maria De Filippi su Canale 5, è rimasta interdetta quando questo vocale che Michele è stato ascoltato da tutto lo studio.

La dama del trono over, nonostante l’atteggiamento di Michele, non si scompone e Tina Cipollari. l'attacca “Da quando frequenta Michele non la riconosco più. Lei è una donna di pancia. Quando frequentava Riccardo Guarnieri era una tigre. Siete d’accordo per caso? Altrimenti non si spiega quest’atteggiamento di Roberta”, fa notare la bionda opinionista.

Uomini e Donne, Maria abbandona Biagio: "Ho ricevuto telefonate anonime". Baci con Sabina e Tina attacca

“La cosa strana è che Michele ha fatto una scenata di gelosia a Giulia e lei non ha battuto ciglio”, ha aggiunto Gianni Sperti. Roberta riferisce di essere sempre la stessa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.