Stasera in tv 10 novembre, su Rai 2 torna Il collegio. Le anticipazioni

Stasera in tv, martedì 10 novembre, su Rai 2 torna l'appuntamento con Il Collegio, inizio alle ore 21.20. I ragazzi si ritrovano nel 1992 che è l'anno in cui andavano a scuola molti dei loro genitori. Devono adattarsi, obbedire, seguire le indicazioni che arrivano non solo dal preside, ma anche dai sorveglianti e dal corpo docente. Non hanno il cellulare, non hanno la presenza di mamma e papà. Sono in grado di adeguarsi e resistere? Riusciranno a sostenere l'esame di terza media che è il loro obiettivo da centrare? Oppure incontreranno problemi che non riusciranno a superare? Qui le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 10 novembre.

