Uomini e Donne, Maria abbandona Biagio: "Ho ricevuto telefonate anonime". Baci con Sabina e Tina attacca

Colpo di scena nella puntata di martedì 10 novembre

Uomini e Donne, puntata di martedì 10 novembre 2020. Biagio Di Maro resta con Sabina: Maria si ritira. Stava conoscendo le sue insieme a Gemma Galgani.

Maria, nel corso della puntata del dating show di Canale 5, ha annunciato di voler chiudere definitivamente la conoscenza. “Dopo la scorsa registrazione ho ricevuto telefonate anonime da parte di persone che mi parlavano male di lui. L’ho chiamato e gli ho detto che non me la sentivo di uscire e, di comune accordo, abbiano deciso di chiudere la frequentazione”, ha affermato Maria che lascia la postazione al centro dello studio dove resta Sabina che, invece, decide di continuare ancora a conoscere il cavaliere.

La conoscenza tra Biagio Di Maro e Sabina va avanti e non mancano le battute. “Ci sono stati diversi baci, ma non siamo andati oltre”, afferma Sabina. Tina Cipollari, ironica:. “Lui organizza le sorprese, trascorrono insieme tutta la notte e si danno solo un bacio che, oggi, non danno neanche le ragazzine di 14 anni?“, chiede Tina. Biagio e Sabina, però, ribadiscono di non essere andati oltre il semplice bacio.

