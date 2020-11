Uomini e Donne, Roberta Di Padua: foto sexy e commenti dei fan contro Michele. Lei: "Il bello deve ancora venire"

Su Instagram il post della bella del dating show di Canale 5 di Maria De Filippi

10 novembre 2020 a

Michele, cavaliere di Uomini e Donne, di lei dice che "ha un sedere come una portaerei". Lei, Roberta Di Padua grande protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi risponde solo che a lei Michele piace.

Nella nuova puntata di martedì 10 novembre 2020 su Canale 5, il cavaliere va oltre e le invia foto hot, seminudo in palestra. Immagini non esclusive perché Roberta non sarà l'unica donna a riceverle in studio. Le stelle foto ce l'ha Giulia.

Uomini e Donne, Michele invia foto seminudo a Roberta. Sirius fa l'amore con una dama: anticipazioni 10 novembre 2020

Lei alla vigilia di tutto questo, posta sull'account personale Instagram una foto nella quale dice "Il bello deve ancora venire". E i like (è in minigonna) si sprecano, così i commenti contro Michele che "va mandato a quel paese". Questo dicono i cuori dei fan. Vediamo come finirà.

