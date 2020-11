Stasera in tv, 10 novembre, su Italia tornano Le Iene: i servizi in onda e lo scherzo

10 novembre 2020 a

Stasera in tv, martedì 10 novembre, continua l’appuntamento su Italia1 con Le Iene Show (ore 21,20). Il programma creato da Davide Parenti avrà alla conduzione Nicola Savino e Alessia Marcuzzi, con le voci della Gialappa’s Band.

Tra i servizi che verranno proposti, un reportage dall'ospedale di Padova dove si trova Silvano isolato per Coronavirus senza più la vicinanza di un familiare: per lui c'è un videomessaggio. Un altro sugli Usa: Donald Trump ha perso le elezioni, ma Qanon ha vinto: la setta di cui ci ha parlato Roberta Rei è riuscita a far eleggere una sua rappresentante nel parlamento americano. Poi lo scherzo: con la complicità del porn0 attore Max Felicitas, Sebastian Gazzarini ha organizzato uno scherzo all’ex calciatore Riccardo Ferri, che si troverà senza volerlo in mezzo a film porno, fake taxi e strani set diretti dal figlio Marco. Infine un servizio sui nuovi ricchi durante la pandemia: mentre 150 milioni di persone stanno entrando in una povertà estrema, Jeff Bezos ha guadagnato 80 miliardi di dollari da inizio pandemia.

