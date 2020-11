Stasera in tv, 10 novembre, su Rete4 torna Fuori dal Coro: ospiti e anticipazioni

10 novembre 2020 a

Stasera in tv, martedì 10 novembre, torna l'appuntamento con Fuori dal Coro, il talk di approfondimento sui temi d'attualità in onda su Rete4 (ore 21,20). Condue Mario Giordano. Tra gli ospiti ci saranno Luca Zaia (presidente Regione Veneto) e Attilio Fontana (presidente Regione Lombardia): al centro della puntata l’evoluzione della curva epidemiologica e sanitaria nel Paese e le nuove restrizioni per contenere l’ondata dei contagi da Coronavirus.

Ampio spazio sarà dedicato alla crisi economica che sta colpendo l’Italia, in particolare le attività commerciali chiuse o limitate dal recente Dpcm e alle conseguenze sulla filiera del Made in Italy. Focus anche sul tema dell’immigrazione, con la difficile gestione di sbarchi e dislocazione dei migranti sul territorio nazionale. Collegati anche gli infettivologi Matteo Bassetti (primario di oncoematologia all'ospedale di Piacenza) e Luigi Cavanna (primario di Malattie Infettive all'ospedale universitario di Novara) con i quali si parlerà delle cure anti Covid. Tra gli ospiti anche Vittorio Feltri, Rita Dalla Chiesa e Paolo Del Debbio.

